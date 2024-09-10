Последнее обновление: 10.09.2024 10:26

НКФО "Белинкасгрупп" разрешили обслуживать физлиц

Расширены лицензионные полномочия ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Белинкасгрупп". Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Беларуси.

В соответствии с постановлением Нацбанка № 278 от 4 сентября 2024 года специальное разрешение (лицензия) на осуществление банковской деятельности ОАО ”НКФО "Белинкасгрупп" дополнено банковской операцией по осуществлению расчетного и банковского кассового обслуживания физических лиц.

ОАО "НКФО "Белинкасгрупп" выдана лицензия Национального банка на осуществление банковской деятельности № 36 от 4 сентября 2024 года.



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