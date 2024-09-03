Последнее обновление: 03.09.2024 11:09

Правительство Беларуси установило экспортные пошлины на сжиженные углеводородные газы

Постановлением Совмина № 636 от 30 августа 2024 года обнулены ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимые из Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, за исключением сжиженных углеводородных газов и этана, бутана, изобутана.

Согласно документу, установлены нулевые экспортные пошлины за 1 тонну на сырую нефть, прямогонный бензин, тримеры и тетрамеры пропилена, легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, товарные бензины, бензол, толуол, ксилолы, мазут, смазочные масла, отработанные нефтепродукты, вазелин и парафин, нефтяной кокс и нефтяной битум.

Ставка вывозной таможенной пошлины за 1 тонну сжиженных углеводородных газов составляет $20,8, за 1 тонну этана, бутана и изобутана - $18,7.

Постановление вступило в силу 1 сентября.



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