США конфисковали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро

США конфисковали самолет, который, как утверждается, принадлежит президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и был приобретен в нарушение американских санкций.

По данным Министерства юстиции США, самолет был арестован в Доминиканской Республике и переправлен во Флориду.

«Министерство юстиции конфисковало самолет, который, как мы утверждаем, был незаконно приобретен за 13 млн долларов через подставную компанию и тайно вывезен из США для использования Николасом Мадуро и его приближенными», - говорится в заявлении генерального прокурора США Меррика Гарланда.

По данным CNN, речь идет о бизнес-джете Dassault Falcon 900, который производится во Франции. В последние месяцы он находился на территории Доминиканской Республики.

Власти Доминиканы уведомили Венесуэлу о конфискации, у Каракаса есть возможность оспорить это решение.