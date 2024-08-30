На оборонном предприятии в немецком Тройсдорфе произошел взрыв

Взрыв на заводе по производству взрывчатки Diehl Defense в Тройсдорфе недалеко от Бонна в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия произошел в 9.30.

Двое рабочих получили серьезные ранения, пишут немецкие СМИ.

На месте работают пожарные и спасатели - задействованы два вертолета и несколько машин скорой помощи. Представители концерна Diehl Defense подтвердил факт взрыва на территории компании.

Согласно предварительным данным полиции, взрыв мог стать следствием несчастного случая на производстве. Оба получивших серьезные ранения были доставлены в больницу кельнского района Мерхайм. Отмечается, что еще один человек пропал без вести.

Кроме того, в результате взрыва пострадало одно из зданий в Тройсдорфе.

В мае на другом предприятии Diehl Defense в Берлине произошел крупный пожар. По данным страховой компании, причиной возгорания стала техническая неисправность. Позже, однако, появились публикации о возможной диверсии. Концерн Diehl является одним из производителей оборонной продукции, которую ФРГ поставляет в Украину. Самая известная такая продукция Diehl - системы ПВО IRIS-T.