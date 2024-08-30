Германия депортировала на родину преступников - граждан Афганистана

Германия впервые за время, когда власть в Афганистане вернулась к "Талибану", депортировала туда преступников - граждан Афганистана. Об этом пишет Spiegel.

Сначала СМИ из своих источников узнали, что, депортационный чартерный рейс – самолет из Катара – отправился утром 30 августа из Лейпцига в Кабул. На борту было 28 человек, в отношении которых приняли решение о депортации, привезенные со всей Германии.

Операцию организовало МВД Германии, подготовка длилась около двух месяцев. Те же источники сообщают, что каждому из депортированных выдали по €1000.

Впоследствии информацию о рейсе подтвердили официально.

"Сегодня утром Германия осуществила репатриацию граждан Афганистана в страну происхождения впервые с августа 2021 года. Это граждане Афганистана, все они – осужденные преступники, которые не имели права оставаться в Германии и в отношении которых есть ордера на депортацию", – сообщил представитель правительства Стеффен Гебестрайт.

Он отметил, что Германия попросила о содействии "ключевых региональных партнеров".

По данным журналистов, Берлин не вел прямых переговоров с Кабулом, за посредничеством обратились к Катару, правительство которого поддерживает контакты с "Талибаном".

Недавно министр внутренних дел Нэнси Фезер публично говорила, что депортация преступников и потенциальных террористов в такие страны, как Сирия и Афганистан, которые считались опасными, начнется "очень скоро".

Напомним, на этой неделе на фоне резонанса вокруг теракта в Золингене правительство Германии согласовало пакет мер по миграции и убежища. Они ужесточены.