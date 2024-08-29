Основатель Telegram Павел Дуров освобожден под залог в €5 млн

Создателя мессенджера Telegram и миллиардера Павла Дурова освободили под залог в размере €5 млн. Об этом сообщила прокуратура Парижа.

Он будет находиться под судебным надзором. Ему запрещено покидать Францию, дважды в неделю он должен отмечаться в полиции.

Павлу Дурову выдвинули следующие обвинения:

сговор с целью администрирования онлайн-платформы для совершения незаконных сделок в составе организованной группы;

отказ в предоставлении информации или документов по запросу уполномоченных органов;

соучастие в правонарушениях, которые касаются распространения порнографии с несовершеннолетними, незаконного оборота наркотиков и мошенничества;

отмывание средств;

предоставление криптоуслуг без декларирования;

импорт криптоинструментов без декларирования.

Официальное расследование во Франции, отмечает Reuters, не означает, что человек виновен, и необязательно ведет к судебному разбирательству, но указывает на то, что судьи считают, что в деле есть достаточно оснований для продолжения расследования. Расследование может длиться годами, прежде чем будет передано в суд или прекращено.

Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел из Азербайджана на частном самолете. Он был с телохранителем и женщиной, которых ранее отпустили.