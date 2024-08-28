Случаи лихорадки Западного Нила зафиксированы в 22 регионах России

Случаи заражения лихорадкой Западного Нила зафиксировали в 22 регионах России, показатель заболеваемости превысил среднестатистический на 13%, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Группами риска по заболеванию являются люди с хроническими заболеваниями и люди старшего возраста», - уточнили в ведомстве.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, теплая погода — фактор, увеличивающий срок жизни кровососущих комаров, распространяющих заболевание. В основном лихорадкой Западного Нила болеют в странах с жарким климатом и в южных регионах России.

Как пишет РБК, Минздрав Татарстана 27 августа сообщил, что количество зарегистрированных заболеваний этой лихорадкой увеличилось до 59. Госпитализация не понадобилась лишь одному из заразившихся, уточнили в министерстве.

Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) — вирусная инфекция, заболевание сопровождается симптомами общей интоксикации, головными и мышечными болями. Иногда у пациентов развиваются серозный менингит и менингоэнцефалит. Чаще всего человек заражается ЛЗН через укусы комаров и клещей.

Роспотребнадзор ранее сообщил о единичных случаях заражения этой вирусной инфекцией, которые были зарегистрированы в России в 2024 году. В ведомстве уточнили, что большинство из случаев заболевания завозные.