Последнее обновление: 28.08.2024 16:04

Apple сокращает рабочие места в подразделении цифровых услуг

Apple Inc. сокращает порядка 100 рабочих мест в подразделении цифровых услуг. Об этом сообщает Bloomberg.

Основная часть увольнений затронула команду, которая занимается приложением Apple Books и Apple Bookstore, а также некоторых инженерных должностей и сервисов, таких как Apple News.

Несмотря на эти сокращения, Apple не планирует отказываться от развития своих сервисов, в частности Apple Books, которая и дальше будет получать обновления с новыми функциями. Хотя услуги, такие как Apple TV Plus, Apple News и Apple Music, в последние годы приносят значительные доходы компании, Apple Books не рассматривается как основной продукт.



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