Лукойловские поставки нефти в Венгрию и Словакию заменила Татнефть

Экспорт российской нефти в Венгрию и Словакию через Украину в июле 2024 года оставался в норме, несмотря на санкции Украины, ведь другая компания РФ заменила большую часть лукойловских баррелей. Об этом сообщает Bloomberg.

Россия в июле экспортировала 436 тыс. тонн сырой нефти в Венгрию и примерно 356 000 тонн - в Словакию. Это даже больше, чем в июне (когда нефтеперерабатывающие заводы MOL в этих странах находились на ежегодном обслуживании), и на том же уровне, что и в июле 2023 года.

Лукойл действительно прекратил поставки в июле, но его объемы взяла на себя Татнефть.

Татнефть также находится под украинскими санкциями, но они гораздо мягче по сравнению с Лукойлом и касаются только блокировки активов.

Будапештская энергетическая компания ведет переговоры по поиску долгосрочного решения для обеспечения поставок российской нефти.