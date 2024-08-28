Последнее обновление: 28.08.2024 16:04

Лукойловские поставки нефти в Венгрию и Словакию заменила Татнефть

Экспорт российской нефти в Венгрию и Словакию через Украину в июле 2024 года оставался в норме, несмотря на санкции Украины, ведь другая компания РФ заменила большую часть лукойловских баррелей. Об этом сообщает Bloomberg.

Россия в июле экспортировала 436 тыс. тонн сырой нефти в Венгрию и примерно 356 000 тонн - в Словакию. Это даже больше, чем в июне (когда нефтеперерабатывающие заводы MOL в этих странах находились на ежегодном обслуживании), и на том же уровне, что и в июле 2023 года.

Лукойл действительно прекратил поставки в июле, но его объемы взяла на себя Татнефть.

Татнефть также находится под украинскими санкциями, но они гораздо мягче по сравнению с Лукойлом и касаются только блокировки активов.

Будапештская энергетическая компания ведет переговоры по поиску долгосрочного решения для обеспечения поставок российской нефти.



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