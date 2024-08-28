Литовские таможенники изъяли на границе с Беларусью партию контрабандных сигарет и валюту

В ходе проверки следовавшего по маршруту Минск-Вильнюс рейсового автобуса обнаружены и изъяты крупная сумма наличных, а также партия контрабандных сигарет. Об этом сообщила Таможенная служба Литвы.

Согласно информации, это произошло 13 августа в пункте пропуска Мядининкай (с белорусской стороны — Каменный Лог).

В частности, сотрудники таможни обнаружили 8 блоков (80 пачек) сигарет, спрятанных в багаже водителя автобуса — гражданина Беларуси. Пакет с наличностью был найден в баке с водой для мытья рук.

В результате изъято 500 тыс. российских рублей, 242 016 туркменских новых манатов, 9625 гамбийских даласов, 200 евро и 200 брунейских сен — €70 240 в эквиваленте.

По итогам проверки автобус МАЗ арестован. Водитель был допрошен и заключен под стражу.