Последнее обновление: 26.08.2024 17:04

Базовый социальный тариф на сотовую связь для населения появится в Беларуси

Лукашенко 26 августа подписал указ № 335 "Об оказании услуг сотовой подвижной электросвязи", сообщает его пресс-служба.

"В целях повышения доступности сотовой связи, в том числе в сельской местности, <...> принято решение об установлении обязательных для сотовых операторов требований к качеству и охвату предоставляемых ими услуг. При нарушении этих требований сотовые операторы будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Так, сотовые операторы в обязательном порядке должны будут направлять часть прибыли на строительство новых вышек, модернизацию действующих объектов и иные меры по развитию сетей сотовой связи, что позволит увеличить зону покрытия и устойчивость сигнала.

Кроме того, предусматривается введение базового социального тарифа для населения, стоимость которого будет находиться под контролем государства и станет доступной для всех категорий граждан.



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