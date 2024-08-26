Литва закупает дроны на €8 млн у местных производителей для себя и Украины

Литовское Агентство оборонных ресурсов закупает дроны у пяти местных производителей на €8 млн евро. Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Как сообщают литовские медиа, закупленные дроны передадут литовской армии и Вооруженным силам Украины.

Агентство оборонных ресурсов подписало контракты с пятью литовскими компаниями: Dangolakis, RSI Europe, Ltmiltech, Granta Autonomy и Unmanned Defense Systems.

Литовской армии будет поставлено более 2,3 тысячи FPV-дронов за €3 млн, а Вооруженным силам Украины – почти 5 тысяч дронов того же типа за €5 млн.

Дроны как для Украины, так и для литовской армии закупаются со всеми дополнительными принадлежностями, оборудованием и обучением, необходимым для запуска и управления.

"Мы стремимся поощрять производство дронов и антидронов в Литве... Испытания, которые состоялись в Украине, и подписание договоров – это огромный импульс и значимый шаг для наших производителей дронов. Эта закупка, несомненно, связана с основополагающими интересами национальной безопасности", – сказал Кащюнас.

Планируется, что первые дроны будут доставлены в Украину в конце сентября этого года. Все дроны будут доставлены как Вооруженным силам Украины, так и литовской армии до конца этого года.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните анонсировала новый пакет военной помощи с комплексами ПВО и другим оборудованием, который должен поступить в Украину до начала сентября.