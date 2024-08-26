В Telegram прокомментировали задержание Павла Дурова

В Telegram прокомментировали задержание во Франции своего основателя и руководителя Павла Дурова.

"Telegram соблюдает законы ЕС, включая закон о цифровых услугах - его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления на этой платформе. Почти миллиард пользователей по всему миру используют Telegram как средство общения и источник важной информации. Мы ждем скорейшего разрешения этой ситуации. Telegram остается со всеми вами", - говорится в заявлении.

По данным французских СМИ, основатель и владелец Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа.

Согласно сообщениям журналистов, власти Франции выписали ордер на его арест в связи с тем, что Telegram, по их мнению, является рассадником преступности, а Дуров отказывается жестко модерировать контент и сотрудничать с властями в раскрытии информации о пользователях, подозреваемых в распространении наркотиков, детской порнографии и мошенничестве.

Французские судебные власти в воскресенье приняли решение оставить 39-летнего основателя Telegram Павла Дурова под стражей еще на 48 часов, сообщает AFP.

Прокуратура анонсировала первое официальное заявление по делу Дурова 26 августа.

Криптовалюта Toncoin, которую используют в Telegram и соучредителем которой является Павел Дуров, резко снизилась в цене после новости об аресте соучредителя во Франции.