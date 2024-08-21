Пограничное агентство ЕС закупит оборудование на €400 млн для контроля за миграцией

Пограничное агентство ЕС Frontex объявило тендер на закупку оборудования, в том числе беспилотных летательных аппаратов и других технологий наблюдения на фоне призывов стран-членов усилить охрану внешних границ от нелегальной миграции. Об этом сообщает Euractiv.

В майских и июньских письмах в Еврокомиссию государства-члены призвали исполнительную власть ЕС активизировать усилия по противодействию нелегальной миграции.

В своей речи в Европарламенте перед переизбранием на должность президента Еврокомиссии в июле Урсула фон дер Ляйен объявила о своем плане утроить штат Frontex и назначить комиссара по вопросам Средиземноморья для борьбы с миграцией.

Кроме того, этим летом Frontex объявило ряд тендеров, направленных на усиление потенциала агентства вдоль внешних границ ЕС.

В частности, были объявлены тендеры на закупку беспилотников и сопутствующих услуг для морского наблюдения стоимостью 184 млн евро, оборудования для наблюдения, в том числе очков ночного видения стоимостью 19 млн евро, услуг в области информационно-коммуникационных технологий стоимостью 186,5 млн евро, а также пилотный проект по использованию беспилотников на сухопутных границах стоимостью 3 млн евро для проведения совместных операций с Болгарией.

Общая сумма составляет чуть менее €400 миллионов.