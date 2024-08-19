Граждане Германии чаще всех посещали Беларусь за месяц расширенного безвиза - ГПК

За неделю Беларусь посетило около 900 иностранцев из 35 европейских стран "расширенного безвиза", а с 19 июля — 2650 туристов. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно информации, наибольшей популярностью новый порядок въезда пользуется у граждан Германии и Эстонии — 38% и 21% от общего числа прибывших соответственно.

С начала года безвизовой возможностью воспользовались 140 268 жителей сопредельных стран ЕС: Латвии — 52 657, Литвы — 58 454, Польши — 29 157. Всего же с 15 апреля 2022 года нашу республику посетили 943 524 иностранца.