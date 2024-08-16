Власти Казахстана признали махинации со статистикой урожая

Казахстан пересмотрит данные о прошлогоднем урожае зерна в стране, поскольку цифры были завышены примерно на 20%. Об этом вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин заявил в интервью Bloomberg.

Чиновник, курирующий торговлю и сельское хозяйство, возложил ответственность за искаженную статистику на региональных чиновников.

Данные, в том числе о 2,1 млн тонн пшеницы, были сфальсифицированы главами регионов в системе, поощрявшей высшее производство, сказал Жумангарин. Урожайность была намного ниже официально зарегистрированной.

Теперь, по его словам, правительство хочет исправить цифры, поскольку они искажают сильные и слабые стороны казахстанского сельскохозяйственного сектора, а также приводят к нецелевому распределению субсидий.

Вводящие в заблуждение цифры также могут помешать стремлению страны расширить сельскохозяйственное производство, сказал Жумангарин.

Данные о производстве молока, добавил вице-премьер Казахстана, также были завышены, скрывая внутренний дефицит. Кроме того, в сторону понижения необходимо будет пересмотреть статистику урожая картофеля и поголовья скота.