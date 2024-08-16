Власти немецкого города Мехерних подозревают еще одно загрязнение источника воды для базы бундесвера

Обнаружив срезанный забор у резервуара с питьевой водой в Мехернихе (Северный Рейн-Вестфалия), департамент здравоохранения города предостерег военных от использования воды.

На базе бундесвера в ближайшие несколько часов будет установлено, загрязнена вода или нет. Высказаны подозрения в саботаже, сообщают немецкие медиа.

Ранее к повышению бдительности после попыток проникновения неизвестных на территории базы ВВС бундесвера в кельнском районе Ван и на военной базе НАТО в Гайленкирхене на западе ФРГ призывал министр обороны Германии Борис Писториус. Вода в казармах бундесвера в Ване была предположительно загрязнена.

"Мы быстро отреагировали на ситуацию на обоих объектах, перекрыли доступ, ужесточили контроль, подключили следственные органы и организовали лабораторные исследования", - отметил он в беседе с Der Spiegel.

По его словам, после этих инцидентов пересматриваются планы по защите доступа к территории баз, играющих важное логистическое значение для военной поддержки Украины.