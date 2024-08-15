В цифровом рубле не заинтересовано 59% россиян - опрос

ЦБ РФ к сентябрю расширит пилот цифрового рубля десятками новых участников. При этом большая часть россиян не заинтересована в использовании инструмента. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно данным, у населения новый вид расчетной единицы не вызывает интереса — 59% респондентов не выразили желания воспользоваться ей. При этом 31% готов к экспериментам, 10% не определились с ответом.

Потенциальными пользователями цифрового рубля можно считать мужчин (39% против 24% женщин), россиян с хорошим материальным положением (40%) и горожан (38% против 24% жителей сел). Высокие показатели также среди молодежи 18-24 лет (59%) и активных пользователей интернета (40%).

В числе недостатков цифрового рубля россияне назвали возможность взлома и рост мошенничества (10%), контроль со стороны государства и отсутствие анонимности (5%).

Между тем регулятор заявил, что тестирование CBDC продвигается по намеченному плану. Сейчас около 20 банков готовят свои системы для подключения к платформе цифрового рубля.

Среди преимуществ актива ЦБ называет бесплатные переводы для граждан, низкие тарифы для бизнеса, простоту и скорость в проведении бюджетных платежей, внедрение смарт-контрактов.

«Последнее позволит обеспечить прозрачность расчетов, а также возможность гибкого управления остатками на своих цифровых кошельках. На данном этапе физические лица смогут использовать автоплатежи в цифровых рублях, заранее назначая дату, сумму и получателя перевода», - заявили в ВТБ, участвующем в тестировании.

Массовое внедрение национальной цифровой валюты запланировано на вторую половину 2025 года.