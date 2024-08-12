Последнее обновление: 12.08.2024 18:00

Intel представила ИИ-процессор для автомобилей

Компания Intel представила свой первый дискретный графический процессор для автомобилей с ориентиром на ИИ в ходе мероприятия AI Cockpit Innovation Experience в Китае.

Чип поступит в эксплуатацию в 2025 году.

«Это ускорит развитие автомобильных технологий и откроет новую эру управляемых искусственным интеллектом интерфейсов и улучшенной персонализации как для производителей, так и для водителей», - говорится в анонсе.

Новый процессор позволит «запускать полноценные большие языковые модели внутри автомобиля и приложения на базе генеративного ИИ локально без использования облака».

«Быстрые циклы развития электромобилей и передовые технологии Китая делают его идеальным полигоном для испытаний наших технологий нового поколения», - прокомментировал глава автомобильного подразделения фирмы Джек Уист.



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