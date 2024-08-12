В Германии сравняют с землей две огромные башни выведенной из эксплуатации АЭС

В Германии подготовили к контролируемому подрыву две масштабные градирни на выведенной из эксплуатации АЭС Графенрайнфельд в центральной части страны. Об этом сообщает dpa.

Обе градирни – сооружения в виде башни, предназначенные для охлаждения воды атмосферным воздухом – имеют высоту 143 метра с диаметром основания около 105 метров и диаметром верхушки около 64 метров.

Если все пойдет по плану, 16 августа они будут сравнены с землей одна за другой быстрыми взрывами в течение считанных секунд.

Зрителям сообщили, что они смогут наблюдать за развертыванием событий издалека, без защиты для ушей или масок для лица. Зрители могут расположиться вдоль реки Майн, а также на полях и лугах за пределами зоны отчуждения.

Непосредственно перед сносом прозвучит взрыв, чтобы отпугнуть птиц, которые все еще сидят на градирнях.

Стоимость проекта по сносу составляет чуть более €3 миллионов. Более двух третей взорванного материала можно будет использовать повторно.

Это будет второй в истории снос градирен с выведенной из эксплуатации немецкой атомной электростанции.

Первый демонтаж, в мае 2020 года, касался двух градирен на атомной электростанции в Филиппсбурге. Тогда подрыв состоялся без присутствия общественности из-за пандемии коронавируса.

АЭС Графенрайнфельд эксплуатировалась в течение 33 лет до 2015 года, когда она была выведена из эксплуатации. Демонтаж начался в 2018 году и займет еще 10 лет.

Германия была настолько встревожена ядерной катастрофой на японской АЭС Фукусима в марте 2011 года, что тогдашний канцлер Ангела Меркель объявила о постепенном отказе от ядерной энергетики. К лету 2011 года восемь старых атомных электростанций были навсегда выведены из эксплуатации.

После шести десятилетий ядерной энергетики в Германии, последние три атомные электростанции были закрыты в апреле 2023 года. Демонтаж и очистка площадок займет годы.