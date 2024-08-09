Rheinmetall изготовит для украинской армии восемь хирургических станций

Министерство обороны Украины заказало у компании Rheinmetall поставку восьми дополнительных станций передовых хирургических бригад (FST) для украинских вооруженных сил. Об этом в компании сообщили 9 августа.

Заказ является частью инициативы Федерального правительства Германии. Ожидается, что поставки начнутся в 2024 году и завершатся до конца 2026 года, пишут украинские медиа.

Заказ состоит из восьми готовых под ключ систем, оснащенных самой современной медицинской техникой, среди которых рентгеновский контейнер, операционная и блок интенсивной терапии по стандартам современной больницы.

Для транспортировки каждого подразделения Rheinmetall также поставляет мобильный компонент, состоящий из трех грузовых автомобилей Rheinmetall MAN Military Vehicles вместе с прицепами.

Стоимость заказа оценивается в среднем двузначным числом в миллионы евро.

"Медицинские автомобили Rheinmetall являются высокомобильными, очень быстрыми в эксплуатации и соответствуют самым высоким стандартам качества. Недавно размещенный заказ подчеркивает, что наши первые поставки медицинской техники в Украину доказали свою ценность", – прокомментировал Армин Паппергер, генеральный директор Rheinmetall.

В дополнение к поставке станций FST предполагается также проведение недельного обучения соответствующего украинского персонала в Германии.