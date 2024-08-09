Apple меняет правила своего магазина приложений с целью избежания миллиардного штрафа от ЕС

Производитель iPhone в четвертый раз в этом году обновляет условия ведения бизнеса в App Store, поскольку существует угроза штрафа от ЕС в размере 10% от мирового оборота. Об этом сообщает Financial Times.

Apple объявила о дальнейших изменениях в правилах работы своего магазина App Store в ЕС, пытаясь избежать потенциальных штрафов на миллиарды евро в рамках нового строгого законодательства, направленного на ограничение власти крупнейших технологических компаний.

Отмечается, что это уже четвертый раз, когда производитель iPhone вносит изменения в условия ведения бизнеса в ЕС с момента, когда в начале этого года он впервые начал соблюдать требования закона о цифровых рынках ЕС.

Эти правила заставляют Apple открыть доступ к iPhone для конкурирующих магазинов приложений и способов оплаты.

Технологический гигант обнародовал свои планы по внесению изменений в свой бизнес в ЕС, которые позволят разработчикам проще и дешевле направлять пользователей совершать покупки вне App Store.

Меры, которые должны быть реализованы в обновлении программного обеспечения осенью, включают новую структуру сборов и смягчение правил относительно того, как разработчики могут отображать ссылки в своих приложениях.

Если Apple будет признана виновной в несоблюдении требований, ей грозят огромные штрафы, которые могут составлять до 10% их мирового оборота, то есть любой штраф для Apple может исчисляться десятками миллиардов долларов.

Разработчики, которые остаются в Apple App Store, платят стандартные комиссионные сборы технологического гиганта за цифровые покупки, которые варьируются от 15% до 30%.

Критики заявляют, что жесткий контроль Apple над своей экосистемой равен монопольному злоупотреблению.

Между тем ЕС начал отдельное расследование в отношении "основной технологической комиссии" Apple в размере €0,50 за каждую загрузку нового приложения через альтернативные магазины.