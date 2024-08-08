Последнее обновление: 08.08.2024 17:29

Минсктранс создал Telegram-канал о движении международных автобусов

Госпредприятие "Минсктранс" создало специальный Telegram-канал с актуальной информацией о движении автобусов международных маршрутов на фоне больших очередей и задержек в пунктах пропуска на границе с Польшей, Литвой и Латвией.

"На канале публикуется актуальная информация по работе международных маршрутов нашего предприятия, в том числе по нарушениям графика движения по независящим от предприятия причинам - длительное прохождение государственных границ, неблагоприятные погодные условия, ДТП и т. д.", - говорится в сообщении предприятия.

В канале, в частности, публикуются сведения о прохождении автобусами границы с Литвой и Польшей, а также об изменениях в отправлении из конечных пунктов, обусловленных задержками при прохождении пограничного контроля и иными обстоятельствами.



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