Следующее поколение Porsche Cayenne будет электрическим

Следующее поколение Porsche Cayenne будет полностью электрическим. Об этом компания сообщила на сайте, продемонстрировав первые прототипы электрического Cayenne, находящиеся сейчас на стадии тестирования.

Генеральный директор Porsche Оливер Блюмэ заявил, что новое поколение Cayenne установит стандарты для электрических внедорожников.

Ожидается, что Cayenne Electric будет играть немаловажную роль в переходном процессе Porsche на электромобиле. Он будет основан на платформе 800V PPE, позволяющей интегрировать передовые технологии.

Компания Porsche уверяет, что новое поколение Cayenne будет доработано с крупными технологическими инвестициями.

Михаэль Штайнер, член исполнительного совета по исследованиям и разработкам Porsche AG, объяснил, что их цель – это вывести Cayenne на новый уровень во многих аспектах.

Наряду с электрическим Cayenne, Porsche планирует еще некоторое время сохранять гибридные и бензиновые модели.