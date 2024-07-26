Зарубежным туристам в Китае упростят заселение в гостиницы

Китай продолжит меры по дальнейшему упрощению размещения в гостиницах для иностранцев, путешествующих по стране. Об этом говорится в опубликованном в четверг циркуляре.

В документе, выпущенном Министерством коммерции КНР и другими ведомствами, отмечается, что местные органы власти и платформы онлайн-бронирования не должны ограничивать операторов гостиничной сферы в приеме иностранных гостей на основании квалификационных требований, пишет Синьхуа.

Платформам онлайн-бронирования и операторам гостиничной сферы запрещено незаконно публиковать информацию о том, что они не принимают прибывших из-за рубежа гостей, говорится в циркуляре.

В документе также отмечается, что операторам гостиничной сферы следует оптимизировать управление услугами по регистрации проживания иностранных путешественников и упростить процедуры сбора информации.

Кроме того, в циркуляре подчеркивается необходимость продолжать облегчать платежные услуги для иностранных гостей в гостиничном секторе.

"Минкоммерции КНР и другие соответствующие ведомства приложат усилия для направления местных органов власти на реализацию этих мер для обеспечения более благоприятных условий для проживания иностранцев и более эффективного содействия открытости на высоком уровне и высококачественному развитию", - отмечается в циркуляре.