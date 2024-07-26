Во Франции назвали диверсией масштабный срыв работы ж/д в день старта Олимпиады

И.о. премьер-министра Франции Габриэль Атталь в первом комментарии по поводу инцидентов на нескольких железнодорожных ветках вокруг Парижа заявил, что речь идет о диверсии. Заявление он опубликовал в своем X (Twitter).

"Сегодня рано утром на инфраструктуре SNCF подготовленным и скоординированным способом были осуществлены акты диверсии. Последствия для железнодорожной сети масштабные и серьезные", – написал Атталь.

Он выразил поддержку всем службам, задействованным в ликвидации последствий, и согражданам, у которых из-за этих диверсий сорвались планы.

"Наши спецслужбы и силы правопорядка в работе, чтобы найти и наказать исполнителей этих преступных действий", – сказал Габриэль Атталь.

Перед этим несколько других должностных лиц также заявили, что все признаки указывают на целенаправленную диверсию. Вследствие этих повреждений могут сорваться планы около 800 тысяч пассажиров.

Утром 26 июля сотни пассажиров в Париже выяснили, что их экспрессы не могут отправиться. Впоследствии оператор железной дороги SNCF заявил, что ночью на сети железной дороги совершили ряд умышленных повреждений в разных местах.

Неофициально журналисты узнали, что порезаны кабели и подожжены сигнальные шкафы.