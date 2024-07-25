Последнее обновление: 25.07.2024 18:00

Семь подозреваемых в подготовке теракта задержали в Бельгии

В Бельгии сообщили о задержании семерых подозреваемых в подготовке терактов после серии обысков по всей территории страны. Об этом сообщает The Brussels Times.

Полиция Антверпена после запроса следственного судьи осуществила 14 обысков в разных местах столичного региона, Валлонии и Фландрии, в том числе в Антверпене.

Операция была направлена на задержание нескольких лиц, подозреваемых в участии в деятельности террористической группы, финансировании терроризма и подготовке теракта.

Всего задержали и допрашивают семь человек. Детали их возможных замыслов пока не раскрывают.

В комментарии AFP представитель прокуратуры исключил связь между этими событиями и Олимпийскими играми, которые стартуют в Париже 26 июля.

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