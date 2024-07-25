Генпрокуратура направила в суд дело о взрыве на Светлогорском ЦКК

Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело о взрыве на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате.

Как сообщает пресс-служба ведомства, подозреваемым по делу является заместитель начальника цеха. Ему инкриминировано "нарушение правил охраны труда должностным лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц " (ч. 3 ст. 306 Уголовного кодекса).

Фигуранту дела грозит от 3 до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Согласно материалам дела, обвиняемый 7 июня 2023 года организовал и непосредственно руководил проведением подчиненными работниками химической очистки (промывки) теплообменника от органических отложений. При этом он "понимал, что избранные им способ промывки и чистящее вещество в виде перекиси водорода не предусмотрены технической документацией".

"Проявленная заместителем начальника цеха небрежность привела к самопроизвольной цепной экзотермической реакции разложения перекиси водорода и химическому взрыву в режиме ее детонации, из-за чего на месте происшествия погибли трое рабочих ", - утверждает Генпрокуратура.

По версии следствия, взрывом причинен имущественный ущерб предприятию на 7 млн рублей.

Обвиняемому предъявлены исковые требования о возмещении ущерба.

Напомним, в результате ЧП погибли три сотрудника предприятия в возрасте 31, 24 и 42 лет.