Суд в Германии решил, что для мигрантов из Сирии нет опасности на родине

Немецкий суд постановил, что продолжающийся конфликт в Сирии больше не представляет общей опасности для гражданских лиц, отклонив ходатайство о предоставлении статуса беженца сирийцу, которого осудили в Австрии за причастность к незаконному ввозу людей в Европу. Об этом сообщает AP.

Высший административный суд земли Северный Рейн-Вестфалия утверждает, что боевые действия и атаки в регионе больше не достигают такого уровня, при котором гражданские лица сталкиваются с высокой вероятностью быть убитыми и ранеными.

Пока непонятно, какие последствия это решение будет иметь для практики немецких властей в рассмотрении заявлений от сирийцев о предоставлении им защиты. Оно все еще может быть обжаловано.

Суд вынес решение по делу мужчины из провинции Хасака на северо-востоке Сирии, который прибыл в Германию в 2014 году.

Немецкие власти отказали ему в предоставлении статуса беженца, поскольку ранее он был причастен к незаконной перевозке людей из Турции в Европу, за что в Австрии суд приговорил его к нескольким годам заключения.

Суд обязал органы власти ФРГ признать его беженцем, но решение Высшего административного суда земли Северный Рейн-Вестфалия отменил это решение в апелляционном порядке.

Председательствующий судья заявил, что мужчина не подвергался политическим преследованиям в Сирии, а его предыдущие правонарушения не дают ему права на получение статуса беженца или другого защищенного статуса.

Суд также постановил, что он не имеет права на меньшую степень защиты, в частности, потому, что больше не существует "серьезной индивидуальной угрозы жизни или физической неприкосновенности гражданских лиц из-за произвольного насилия... в провинции Хасака, а также в целом в Сирии".

В то же время министр юстиции Марко Бушманн заявил, что это было "решение, которое можно понять, если предположить, что в этой стране есть регионы, которые являются очень опасными, но также есть и другие регионы, где нет опасности для жизни".

Правящая коалиция Германии стремится усилить борьбу с иностранцами, которые прославляют убийства израильских гражданских лиц или подобные террористические акты, с помощью обновленного законодательства, которое облегчит высылку их из страны.

Более того, Германия обсуждает с Узбекистаном миграционный пакт, который может включать депортацию афганских искателей убежища, чтобы Берлину не пришлось заключать прямых соглашений с режимом талибов.