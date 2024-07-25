Минздрав Беларуси разрешил свободную продажу БАДов

В Беларуси вступило в силу постановление Совмина № 489 от 10 июля 2024 года, которое снимает запрет на продажу БАДов через интернет и расширяет места их реализации. Об этом сообщает Минздрав.

«Изменениями предусмотрено: снятие запрета на реализацию биологически активных добавок к пище, применяемых для поддержания в физиологических границах функциональной активности организма, исключительно через аптеки - реализация всех биологических добавок к пище разрешается в специализированных магазинах, отделах (секциях) по продаже биологически активных добавок, на (в) специально отведенном торговом оборудовании в отделах (секциях) по продаже продовольственных товаров», - говорится в сообщении ведомства.

При этом допускается ведение дистанционной торговли всеми категориями биологически активных добавок к пище при условии наличия у продавца торгового объекта и (или) складских помещений, в которых осуществляются продажа и (или) хранение указанной пищевой продукции.

«Постановление № 489 гармонизирует требования к местам реализации биологически активных добавок к пище с аналогичными требованиями, действующими на территории Российской Федерации, устанавливая однозначную и прослеживаемую комплексную норму», - поясняет Минздрав.