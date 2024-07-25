Последнее обновление: 25.07.2024 18:00

В Калужской области разбился ударный вертолет Ми-28

В Калужской области 25 июля разбился военный вертолет Ми-28. Об этом сообщили глава Калужской области Владислав Шапша и Министерство обороны РФ.

Шапша заявил, что вертолет разбился в Жиздринском районе. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и оперативная группа. Других деталей он не раскрыл.

В то же время Минобороны РФ сообщило, что вертолет упал на безлюдной местности во время выполнения планового полета. Экипаж погиб.

Предварительной причиной падения вертолета является техническая неисправность. На месте аварии работает комиссия Воздушно-космических сил РФ.

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