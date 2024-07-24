В Узбекистане впервые разработали бронетранспортер по стандартам НАТО

В Узбекистане разработали и произвели первый отечественный бронетранспортер «Арслон» («Лев»). Об этом сообщает Газета.uz со ссылкой на репортаж телеканала «Узбекистан 24» и пресс-службу Минобороны.

БТР собрала частная компания Krantas Group. Техника была разработана в соответствии со стандартами стран НАТО.

БТР предназначен для перевозки личного состава до 11 человек (три члена экипажа и восемь десантников), выполнения специальных задач в зонах повышенного риска. Его масса варьируется от 32 до 35 тонн. Передняя часть изготовлена по максимальному, шестому классу защиты, боковые и задняя части — по четвертому классу. На БТР установлены 30-мм пушка и 7,62-мм пулемет, противоминная защита составляет 10 кг в тротиловом эквиваленте. Остальные тактико-технические характеристики засекречены.

Утверждается, что «Арслон» обладает современным боевым модулем, может выполнять боевые задачи в любых климатических условиях как в дневное, так и ночное время, выполняет огневую поддержку с высокой точностью поражения целей на дальних и близких дистанциях.

В ближайшее время БТР «Арслон» поставят в Вооруженные силы Узбекистана. Армия получит также четвертую версию легкобронированного автомобиля «Тарлон-М», который тоже предназначен для перевозки личного состава и выполнения специальных задач в зонах повышенного риска.

«Тарлон-М» используют для огневой поддержки мобильных групп, блокпостов и боевого патрулирования, боевой охраны войск и автотранспортных колонн, защиты экипажа и десанта от стрелкового оружия.