Последнее обновление: 23.07.2024 14:35

В Беларуси 22 населенных пункта по-прежнему получают электричество от генераторов

Работы по переводу населенных пунктов Гомельской области, запитанных от дизель-генераторов, на штатный режим электроснабжения полностью завершаться не позднее 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Как рассказал заместитель генерального директора по оперативной работе – главный диспетчер ГПО «Белэнерго» Денис Ковалев, постепенно с восстановлением сети 10 кВ снижается количество дизель-генераторных установок, работающих в населенных пунктах региона.

«На сегодня остаются 22 населенных пункта, где работают дизель-генераторные установки. Планируем до 1 августа полностью перейти на штатную схему. При этом принимаем все возможные усилия для того, чтобы это сделать еще быстрее», - рассказал он.

Напомним, Минэнерго 19 и 22 июля сообщало о «подаче напряжения» во все населенные пункты Гомельской области.



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