Последнее обновление: 23.07.2024 14:20

В ЕС вырос уровень организованной киберпреступности

В ЕС вырос уровень организованной киберпреступности.

Как сообщил Европол, самыми распространенным в интернете остается мошенничество, связанное с инвестициями, а также компрометация деловой электронной переписки и "романтическое мошенничество". Кроме того, преступники все чаще используют инструменты, основанные на искусственном интеллекте и машинном обучении.

"Число киберпреступников, выходящих на рынок, продолжает неуклонно расти, как за счет новых технологий, которые эффективно снижают входные барьеры, так и за счет усложнения цифровой инфраструктуры, расширяющей потенциальный охват атаки", - говорится в докладе.

Отдельное внимание уделено онлайн-материалам о сексуализированном насилии над детьми. Количество таких материалов "постоянно растет" и "создает все большие проблемы для правоохранительных органов, борющихся с сексуальной эксплуатацией детей в интернете", сообщили в Европоле.

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