В Китае разработали передвижные зарядные устройства для электромобилей, сообщает издание «Жэньминь жибао».

Согласно информации, отсканировав QR-код, можно разместить заказ, после этого белое интеллектуальное мобильное зарядное устройство длиной 2 метра и высотой почти 2 метра автоматически «подъезжает» к назначенному парковочному месту, чтобы заправить автомобиль на новых источниках энергии. А с помощью мобильного приложения хозяин электромобиля может в любое время следить за процессом заправки, а также наблюдать за стоимостью. Эта информация синхронизируется и обновляется.

В городе Лючжоу Гуанси-Чжуанского автономного района корпорация Guangxi Auto разработала «мобильную зарядку для автомобилей на новых источниках энергии». Теперь водителям не нужно самим искать заправочный столб, передвижные зарядные устройства найдут электрокар, нуждающийся в зарядке.