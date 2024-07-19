Последнее обновление: 19.07.2024 15:08

В Армении разбился военный самолет: есть погибшие

В Армении разбился военный самолет Ан-2, в результате чего погибли два члена экипажа. Об этом сообщило Министерство обороны Армении.

Инцидент произошел в пятницу, 19 июля, недалеко от города Эгвард, который находится примерно в 20 километрах от Еревана. Сигнал тревоги поступил в 9:30 утра.

На место происшествия выехала оперативная группа областного спасательного управления УМВД, одно боевое отделение пожарно-спасательного отряда, спасательно-оперативные группы.

В Минобороны рассказали, что самолет выполнял тренировочный полет.



<Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование