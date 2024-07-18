Последнее обновление: 18.07.2024 14:58

Почти 40 подтоплений произошло в Минске из-за ливня

Ливень в Минске привел к десяткам подтоплений в нескольких районах города. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Согласно информации, к 13:00 осадки привели к 38 подтоплениям проезжих частей, одного паркинга, одного здания и двух подземных переходов в Минске.

Наиболее сложная ситуация сложилась на северо-востоке столицы, в районе станции метро "Парк Челюскинцев", которая из-за подтопления в течение получаса была закрыта для пассажиров.

"На месте работают спасатели. При помощи мотопомп они проводят работы по откачке воды. Закрыт вестибюль на станции метро "Восток", - рассказали в МЧС.

В настоящее время постепенно восстанавливается нарушенное непогодой движение общественного и личного наземного транспорта. ГАИ Минска призвала воздержаться от поездок на личном транспорте в сильный дождь.

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