Литва представила Германии план по срокам размещения немецкой бригады

Литва хочет, чтобы немецкая бригада на литовской территории достигла полной боеспособности до конца 2027 года, но Берлин ознакомлен и с "планом Б". Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Кащюнас отреагировал на публикации в немецких СМИ о том, что окончательное развертывание бригады может быть отложено до конца 2028 или начала 2029 года, поскольку необходимая инфраструктура не будет готова вовремя.

"Если есть план "А", стратегическая линия, направление, должны быть какие-то запасные варианты, как запасное колесо в автомобиле, то элементарный рабочий процесс. Думаю, что здесь была раздута буря в стакане", – сказал министр, которого цитирует LRT.

Кроме того, по его словам, когда есть стратегическая цель по полноценной боевой бригаде до конца 2027 года, "то должен быть и план "Б", это абсолютно нормальная вещь".

"Все идет по плану, в соответствии с возможностями, но нужно учитывать всевозможные ситуации, на которые должен быть ответ. Для этого план "Б" и нужен. Есть "А" и есть "Б", – подытожил глава Минобороны.

В начале апреля в Литву прибыл начальный состав немецкой бригады, которая будет дислоцироваться в балтийской стране. Солдаты поселились в Вильнюсе, они отвечают за планирование передислокации бригады в Литву и координацию требований к военной инфраструктуре.

По оценкам СМИ, размещение в Литве немецкой бригады может стоить около €11 млрд.