На юге России ввели временные графики ограничения энергопотребления из-за сбоя в работе Ростовской АЭС. Об этом сообщает Интерфакс.

"В энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергоблок был отключен автоматически из-за неполадок на турбогенераторе.

Ростовская АЭС поставляет электроэнергию в Ростовскую, Краснодарскую, Волгоградскую области и Ставрополье РФ. По данным СМИ, из-за аварии несколько миллионов человек остались без света.

В аннексированном крымском Севастополе также отключены светофоры, в городе возникли пробки, действуют отключения два через два часа.