Украине нужно 25 систем Patriot для полного закрытия неба

Для того чтобы полноценно закрыть украинское небо, по мнению военных, в общей сложности нужно 25 систем ПВО Patriot. Об этом журналистам заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, с точки зрения структуры украинской противовоздушной обороны, чтобы полностью закрыть Украину, по мнению военных, нужно 25 Patriot.

Зеленский подчеркнул, что не может сказать, сколько еще нужно Patriot, поскольку "будет понятно, сколько у нас уже есть".

Он подчеркнул, что с помощью 25 систем – украинское небо будет полностью закрыто.