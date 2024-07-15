Последнее обновление: 15.07.2024 16:35

Из-за стихии в Беларуси погибли четыре человека, еще пять травмированы

В Беларуси в результате порывов ветра от упавших деревьев и элементов кровель погибли четыре человека, из них два ребенка, травмированы пять человек, из них четыре ребенка. Об этом сообщило МЧС.

Вследствие вчерашнего прохождения грозового фронта с порывами ветра до 29 м/с пострадали 268 населенных пунктов в Брестской (12), Гомельской (249) и Могилевской (7) областях. Повреждены кровли 586 жилых домов, 7 объектов соцкультбыта и 146 сельскохозяйственных зданий.

Зафиксированы 819 случаев падения деревьев в Брестской (23), Гомельской (404), Минской (8) и Могилевской (384) областях и в Минске (11).

Упавшими деревьями повреждены 55 автомобилей в Гомельской (46), Минской (1) и Могилевской (8) областях.

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