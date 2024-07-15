В Беларуси из-за непогоды электроснабжение нарушилось почти в 2 тыс. населенных пунктах

В Беларуси непогода нарушила электроснабжение в 1960 населенных пунктах Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

«За прошедшие сутки электроснабжение нарушалось в 1960 населенных пунктах страны. Отключения зафиксированы преимущественно в Гомельской и Могилевской областях. Больше всего из-за непогоды пострадали Мозырский, Речицкий, Гомельский, Климовичский, Петриковский, Жлобинский, Быховский, Чериковский, Могилевский районы», - говорится в сообщении ведомства.

Шквалистый ветер, порывы которого достигали 25-30 м/с, и ливень (местами с градом) стали причиной падения деревьев и веток на линии электропередачи. В устранении последствий непогоды были задействованы 322 аварийные бригады составом 805 человек и 327 единиц техники.

«Энергетики работают круглосуточно. По данным на 7.00 15 июля, восстановительные работы продолжаются в 1263 населенных пунктах», - отмечается в комментарии Минэнерго.