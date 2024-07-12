Военную помощь Украине начали координировать через НАТО

С 12 июля поставки вооружений Киеву, а также обучение украинских солдат в Европе начинают координировать через новый штаб НАТО в немецком Висбадене, сообщает агентство dpa.

Главнокомандующему объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, вероятно, понадобится еще несколько месяцев для настройки деятельности штаба, уточняют источники dpa. До тех пор координация помощи Украине будут продолжать вооруженные силы США. Для этого в штаб-квартире командования ВС США в конце 2022 года было сформировано подразделение из 300 военнослужащих под названием "Группа по поддержке Украины в сфере безопасности" (Security Assistance Group-Ukraine, SAG-U). Им на смену придет штаб НАТО в немецком Висбадене с участием 700 сотрудников, в том числе - 40 немецких.

Отмечается, что задачей нового штаба под названием NSATU (Nato Security Assistance and Training for Ukraine) будет также помощь Украине в ее дальнейшем сближении с Североатлантическим альянсом.

"Цель состоит в том, чтобы перевести помомщь Украине в сфере безопасности на постоянную основу и, таким образом, обеспечить улучшенную, предсказуемую и согласованную поддержку", - говорится в заявлении стран НАТО.

Как сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, одобренный на саммите план позволит гарантировать предоставление Украине помощи даже в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре 2024 года.