Последнее обновление: 12.07.2024 10:02

Директор турагентства в Бресте выманила у клиентов 900 тысяч рублей

Директор одной из туристических фирм Бреста использовала в своей работе мошеннические схемы, которые выявили сотрудники ОБЭП Ленинского РОВД города. Об этом сообщает пресс пресс-служба МВД.

«47-летняя фигурантка в течение двух лет брала займы у частных лиц якобы для повышения оборотных средств и развития услуг своей организации. Кроме того, установлены факты, когда потенциальные клиенты якобы на выгодных условиях вносили предоплату за путевки. Далее женщина под разными предлогами отказывалась от своих обязательств», - говорится в сообщении.

Таким образом задержанная завладела у 27 граждан суммой около 900 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.



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