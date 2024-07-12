Последнее обновление: 12.07.2024 10:02

Беларусь ратифицировала соглашение с Вьетнамом об отмене виз

Лукашенко подписал закон № 29-З от 8 июля 2024 г. о ратификации межправительственного соглашения с Вьетнамом об отмене виз для владельцев национальных паспортов.

Подписанное в Ханое 8 декабря 2023 года соглашение позволяет гражданам Беларуси и Вьетнама въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать без виз на территории другой страны в течение срока, не превышающего 30 дней. Общая продолжительность посещения не должна превышать 90 дней в календарном году.

При этом соглашение не ограничивает право компетентных органов каждой из сторон отказать во въезде или сократить срок пребывания иностранному гражданину без объяснения причин.

Соглашение вступает в силу с даты обмена сторонами документами о ратификации.



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