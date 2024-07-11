Последнее обновление: 11.07.2024 17:00

Посылки в Беларуси теперь можно получить по QR-коду

В Беларуси получить почтовые отправления на почте можно по QR-коду без предъявления документа, удостоверяющего личность. Об этом сообщает РУП "Белпочта".

Для этого необходимо скачать мобильное приложение РУП "Белпочта", пройти идентификацию, отслеживать отправление для получения в мобильном приложении и после отображения по нему статуса "К выдаче" получить в отделении почтовой связи по QR-коду.

В отделение почтовой связи нужно сообщить работнику о намерении получить отправление по QR-коду, предъявить его и забрать свое отправление.

Пока получение посылок по QR-коду доступно только для физических лиц.



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