Большинство поляков выступает за закрытие ж/д сообщения с Беларусью

Большинство польских граждан поддерживают идею закрыть железнодорожные переезды в Беларусь и прекратить железнодорожное сообщение с республикой. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой IBRiS по заказу газеты Rzeczpospolita.

По данным опроса, 71,8% респондентов считают, что железнодорожные переезды должны быть закрыты, чтобы заставить белорусскую сторону отказаться от поддержки нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть в Польшу с территории Беларуси.

Против прекращения железнодорожного сообщения с Беларусью выступили 13,2% участников опроса, еще 15,1% заявили, что не имеют собственного мнения по этому вопросу.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский говорил о том, что возможность прекращения железнодорожного сообщения с Беларусью существует.

В настоящее время для пассажирских поездов действует только один переезд Брест-Тересполь. Грузовые составы могут пересечь границу в нескольких местах, самым крупным "окном" для товарных поездов является переезд Брест-Малашевиче-Тересполь.

Опрос проводился 5-7 июля на всей территории Польши с участием 1070 респондентов.