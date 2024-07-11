Контроль за работой энергообъектов в условиях жары в Беларуси усилили

Белорусские энергетики усилили контроль за работой энергообъектов, в том числе трансформаторных подстанций, в условиях жары. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Отмечается, что 11 июля в стране объявлен оранжевый уровень опасности: днем температура воздуха составит плюс 28-34 градуса, а на юго-западе столбики термометров местами поднимутся до плюс 36 градусов. Сильная жара в республике сохранится до конца недели.

"Для обеспечения надежного функционирования электросетевого комплекса усилен контроль за работой трансформаторных подстанций, в том числе за противопожарной автоматикой, устройствами и оборудованием с высокой степенью нагрева, местами хранения горюче-смазочных материалов. Проводятся внеплановые осмотры электросетей, организован мониторинг теплового состояния маслонаполненного оборудования", - говорится в сообщении.

При этом особое внимание уделяется обстановке в охранных зонах воздушных линий электропередачи, расположенных на открытой местности. Энергетики указали, что в таких зонах запрещено разводить костры, поджигать сухостой и мусор, проводить пожароопасные работы.

Неосторожное обращение с огнем может привести к возникновению пожаров и их негативному воздействию на энергообъекты. Минэнерго просит население соблюдать правила пожарной безопасности.