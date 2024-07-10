Последнее обновление: 10.07.2024 17:11

Норвегия может ограничить продажу недвижимости иностранцам из-за России

Норвежское правительство рассмотрит возможность запрета покупки недвижимости для иностранцев без разрешения Министерства обороны – по аналогии с Финляндией. Об этом в интервью телеканалу TV2 сказала министр юстиции Норвегии Эмили Мель.

По словам Мель, правительство работает над "созданием системы предварительного согласования купли-продажи, например для людей из-за пределов Европы".

"Это означает, что эти люди должны подать заявку и получить одобрение, если они хотят купить недвижимость в Норвегии", – объясняет она.

Заявление норвежского министра прозвучало после расследования шведских и норвежских СМИ весной этого года. Тогда выяснилось, что военные обеих стран арендовали во время совместных учений коттеджи на севере Норвегии, принадлежащие россиянам.

Служба безопасности полиции Норвегии ранее в этом году также предупреждала, что россияне покупают стратегически расположенные объекты недвижимости. В стране пока нет механизма проверки данных о покупателях.



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