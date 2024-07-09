Национальный календарь прививок в Беларуси дополнят

В Беларуси дополнят национальный календарь прививок, соответствующее постановление Министерства здравоохранения уже подготовлено. Об этом журналистам сообщила заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич.

"В настоящее время предполагается расширение национального календаря профилактических прививок по трем позициям. Планируется ввести вакцинацию против пневмококковой инфекции всех детей в возрасте до 1 года (трехкратно в 2, 4 и 12 месяцев). Эта общемировая практика управления эпидемическим процессом пневмококковой инфекции актуальна и для Беларуси. На сегодняшний момент иммунизация проводится только в отношении тех, кто относится к группам риска, то есть имеет определенные заболевания. Также планируется ввести вакцинацию против инфекции, вызываемой вирусом папилломы человека (ВПЧ-инфекция), девочек в возрасте 11 лет. Это обусловлено необходимостью сформировать защиту до начала половой жизни и наиболее целесообразно исходя из программных аспектов организации вакцинации. Решение принято исходя из эффективности иммунизации в плане предупреждения возникновения рака шейки матки и исходя из того, что в 11 лет детям проводится иммунизация против дифтерии и столбняка. Чтобы не делать дополнительный визит в поликлинику, можно совместить эти вакцинации и проводить иммунизацию в 11 лет от дифтерии, столбняка и девочкам в возрасте 11 лет - от ВПЧ", - рассказала Алла Дашкевич, которую цитируют госСМИ.

Третье дополнение в календарь - бустерная вакцинация против коклюша детей в возрасте 6 лет.

Ожидается, что изменения в национальном календаре прививок вступят в силу с начала 2025 года.